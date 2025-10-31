İstanbul Çekmeköy'deki Ömerli Mahallesi'nde, 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül (19), bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı (58) bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'daki habere göre Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan.

BIÇAKLA BOĞAZININ KESİLDİĞİ VURGULANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'deki bir restorana gelen savcı Kayhan'ın, söz konusu işletmede önceki dönemlerde garson olarak çalışan Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü aktarıldı.

Mustafa Can Gül.

AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

İddianamede, Gül'ün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

BIÇAKLA KOVALAMA İÇİN DE 7 YIL İSTENDİ

Öte yandan şüpheli Gül hakkında, maktul Kayhan'a yönelik eylemini gerçekleştirmeden önce müşteki Bilal Bilgin'i bıçakla kovaladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda da ayrı bir iddianame hazırlandı.

Sanığın bu iddianamede ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı Haberi Görüntüle