        Kocaeli haberleri: 4 çocuk annesini vahşice öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!

        Kocaeli'nde, R.G. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 4 çocuğunun annesi olan Binnur G.'yi, defalarca bıçaklayıp öldürdü. Kendisini de yaralayan katil koca, tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:12 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:18
        Kocaeli'nde yürek yakan olay, saat 10.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi.

        Ramazan Gökmen (48), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Binnur Gökmen (46) ile tartışmaya başladı.

        BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Ramazan Gökmen, evlerinin oturma odasında eşini defalarca bıçakladı.

        KENDİSİNİ DE BIÇAKLADI

        Daha sonra şüpheli, kendisini de karnından ve vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        4 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, Binnur Gökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ramazan Gökmen ise ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        2 YIL ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

        Binnur Gökmen'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Gökmen'in inşaat ve boyacılık işleriyle uğraştığı, çiftin 4 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

        İHA'daki habere göre de öte yandan, Ramazan Gökmen'in yaklaşık iki yıl önce de intihara kalkıştığı iddia edildi.

