Fenerbahçe, yabancı hocalarla Beşiktaş'ı yenemiyor!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco için de ayrı bir anlam taşıyacak. Türkiye’de ilk derbi maçına çıkacak Tedesco, kulübün uzun süredir yabancı bir teknik adamla derbi kazanamama durumunu değiştirmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de bu tarihten sonra görev yapan Dick Advocaat, Phillip Cocu, Vitor Pereira (2. döneminde), Jorge Jesus ve Jose Mourinho, Beşiktaş'a karşı galibiyet elde edemedi. Kanarya, bu süreçte 8 kez berabere kaldığı ezeli rakibine 6 kez kaybetti. Sarı-lacivertlilerin aldığı 4 galibiyetin 2'si İsmail Kartal, diğerleri Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı sezonlarda geldi.

LİGDE 93 MAÇTA 35 GALİBİYET

Fenerbahçe'yi 1959 yılından itibaren 30 farklı yabancı teknik adam çalıştırırken, sarı-lacivertliler Beşiktaş ile oynanan lig maçlarında 35 galibiyet, 30 beraberlik, 28 mağlubiyet aldı. En fazla galibiyeti 2 farklı dönemde çalışan Ignac Molnar 4 galibiyetle aldı. Macar teknik adam, diğer maçlarda 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Constantin Teaca, Carlos Alberto Parreira ve Luis Aragones, Beşiktaş'a karşı her 2 lig maçını da kazanan teknik direktörler olurken, 2006-2008 tarihleri arasında görev yapan Zico, 4 lig maçını da kaybetmedi. Brezilyalı teknik direktör, bu derbilerden 3 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı da çalıştıran Christoph Daum, Fenerbahçe'nin başında 2 farklı dönemde Beşiktaş'a rakip olduğu 8 lig mücadelesinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ile 2 kez şampiyonluk yaşayan Todor Veselinovic'in de şansı Beşiktaş'a tutmadı. Sırp teknik adam, Kara Kartal'a karşı ligdeki 7 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Veselinovic, 1989 yılında 103 golle şampiyon yaptığı takımıyla o sezonda tek mağlubiyetini yine Beşiktaş'tan aldı.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine karşı ise 2002-2010 yılları arasında başarılı sonuçlar aldı. 4 farklı yabancı teknik adamla çıkılan 15 lig maçının 9'unda galibiyet elde ederken, sadece 3 maçta kaybetti. 3 müsabakada ise taraflar yenişemedi.