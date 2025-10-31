Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe, yabancı hocalarla Beşiktaş'ı yenemiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, yabancı hocalarla Beşiktaş'ı yenemiyor!

        Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı son 10 sezonda yabancı teknik direktörlerle başarısız sonuçlar aldı. Sarı-lacivertlilerin bu süreçte aldığı 5 galibiyetin 4'ü yerli teknik adamlarla gelirken, 15 lig maçında puan kaybı yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:01 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancılarla kazanamıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco için de ayrı bir anlam taşıyacak. Türkiye’de ilk derbi maçına çıkacak Tedesco, kulübün uzun süredir yabancı bir teknik adamla derbi kazanamama durumunu değiştirmek için sahaya çıkacak.

        SON 10 SEZONDA BEŞİKTAŞ'I YENEN TEK İSİM PEREIRA!

        Sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlılara karşı ligde son 10 sezonda aldığı 5 galibiyetin 4'ü yerli teknik adamlarla gelirken, galibiyet alan tek yabancı antrenör Vitor Pereira'ya ait. Portekizli teknik direktör yönetiminde 29 Şubat 2016'da Kadıköy'de oynanan derbiyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

        Fenerbahçe'de bu tarihten sonra görev yapan Dick Advocaat, Phillip Cocu, Vitor Pereira (2. döneminde), Jorge Jesus ve Jose Mourinho, Beşiktaş'a karşı galibiyet elde edemedi. Kanarya, bu süreçte 8 kez berabere kaldığı ezeli rakibine 6 kez kaybetti. Sarı-lacivertlilerin aldığı 4 galibiyetin 2'si İsmail Kartal, diğerleri Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı sezonlarda geldi.

        REKLAM

        LİGDE 93 MAÇTA 35 GALİBİYET

        Fenerbahçe'yi 1959 yılından itibaren 30 farklı yabancı teknik adam çalıştırırken, sarı-lacivertliler Beşiktaş ile oynanan lig maçlarında 35 galibiyet, 30 beraberlik, 28 mağlubiyet aldı. En fazla galibiyeti 2 farklı dönemde çalışan Ignac Molnar 4 galibiyetle aldı. Macar teknik adam, diğer maçlarda 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

        Constantin Teaca, Carlos Alberto Parreira ve Luis Aragones, Beşiktaş'a karşı her 2 lig maçını da kazanan teknik direktörler olurken, 2006-2008 tarihleri arasında görev yapan Zico, 4 lig maçını da kaybetmedi. Brezilyalı teknik direktör, bu derbilerden 3 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ı da çalıştıran Christoph Daum, Fenerbahçe'nin başında 2 farklı dönemde Beşiktaş'a rakip olduğu 8 lig mücadelesinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

        Fenerbahçe ile 2 kez şampiyonluk yaşayan Todor Veselinovic'in de şansı Beşiktaş'a tutmadı. Sırp teknik adam, Kara Kartal'a karşı ligdeki 7 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Veselinovic, 1989 yılında 103 golle şampiyon yaptığı takımıyla o sezonda tek mağlubiyetini yine Beşiktaş'tan aldı.

        Sarı-lacivertliler, ezeli rakibine karşı ise 2002-2010 yılları arasında başarılı sonuçlar aldı. 4 farklı yabancı teknik adamla çıkılan 15 lig maçının 9'unda galibiyet elde ederken, sadece 3 maçta kaybetti. 3 müsabakada ise taraflar yenişemedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Habertürk Anasayfa