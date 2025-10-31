Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Güncel
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!! | Son dakika haberleri

        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!

        İstanbul Arnavutköy'de kan donduran bir saldırı gerçekleşti. Olayda İETT otobüsünde bir yolcu, yanında bulunan kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 65 yaşındaki Kazım Özturlay hayatını kaybederken, kavgaya müdahale eden otobüs şoförü Ersin Bozdağ da yaralandı. Dehşetle ilgili araç içi kamerası da ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Arnavutköy'de Hadımköy seferini yapan İETT otobüsünde bir yolcu, yanında bulunan kişiye bıçakla saldırdı.

        DHA'nın haberine göre saldırıda Kazım Özturlay (65) hayatını kaybederken, kavgaya müdahale eden otobüs şoförü Ersin Bozdağ da yaralandı.

        Saldırgan Metin K., ise yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralanan Ersin Bozdağ ve Metin K. hastaneye kaldırıldı. Kavga, otobüste bulunan araç içindeki kameraya yansıdı.

        Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk yapan Metin K. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle Kazım Özturlay'a bıçakla saldırdı.

        REKLAM

        Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özturlay'ın yardımına otobüs şoförü Ersin Bozdağ koştu. Kavgayı ayırmaya çalışan Bozdağ da yaralandı. Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazım Özturlay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Yaralanan otobüs şoförü Ersin Bozdağ ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırgan Metin K.'nın da yaralandığı ve aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa