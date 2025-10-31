Habertürk
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı | Dış Haberler

        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı

        ABD vizesine başvurmak için randevu bulmak son yıllarda oldukça zor bir hale gelmişti. Rekor seviyelere ulaşan randevu sürelerinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack "Konsolosluk ekibimiz sayesinde, Türkiye'deki vize randevularının süreleri önemli ölçüde kısaltıldı" açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, turist ve iş seyahati vizeleri için İstanbul'da bir sonraki uygun randevu yaklaşık 1 buçuk ay, Ankara'da ise yaklaşık iki hafta sonra...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:57
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Son yıllarda ABD vizesi almak isteyenlerin uygun randevu bulma süreleri rekor seviyelere ulaşmıştı. Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde rekor seviyelere ulaşan bekleme sürelerinin artık kısaldığı açıklandı.

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vize randevularındaki bekleme sürelerinin önemli ölçüde kısaldığını vurguladı.

        Büyükelçi Barrack açıklamasında, "Konsolosluk ekibimiz sayesinde, Türkiye'deki vize randevularının sürelerini önemli ölçüde kısaltırken, aynı zamanda güçlü güvenlik ve tarama standartlarımızı da koruyoruz." dedi.

        Barrack, "En güncel bekleme süreleri için http://state.gov kontrol edin. Mülakatınıza aylar kaldıysa, Ankara'da daha erken bir randevu alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da turist ve iş seyahati (B1/B2) vizeleri için bir sonraki uygun randevunun yaklaşık 1 buçuk ay sonra olduğu görülüyor. Bekleme süresi ise yaklaşık 6 ay.

        Ankara'da ise ortalama bekleme süresi 5 ay, bir sonraki uygun randevu tarihi ise iki hafta sonra.

        ABD vizesi için yoğun talep
        Haberi Görüntüle

        Eylül ayının başındaki verilere baktığımızda, İstanbul'da yaklaşık 20 ay bekleme süresi olduğu görülüyordu.

        Diğer yandan ABD vizesine başvurmak için randevu öncesindeki hazırlık süreci de oldukça zahmetli. Adım adım Türk Vatandaşlarının ABD Turist Vizesi için izlemesi gerekenler şöyle:

        1- DS-160 Formunun Doldurulması

        Başvuru, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden çevrimiçi olarak doldurulan DS-160 formu ile başlıyor. Formun İngilizce ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Ortalama doldurma süresi 90 dakika. Uzun bir form olduğu için kaydedip doldurmaya sonra da devam etmek mümkün.

        2- MRV (Vize Başvuru) Ücretinin Ödenmesi

        DS-160 onaylandıktan sonra 185 dolar tutarındaki MRV ücreti ödeniyor. Bu ödeme yapıldıktan sonra başvuru sahibinin mülakat randevusu almak için bir yıl süresi bulunuyor.

        3- Randevu Alma

        ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu'nun resmi sitesi üzerinden randevu alınabiliyor. İstanbul ve Ankara'daki yoğunluk nedeniyle tarihlerin çok ileriye verilmesi sıkça yaşanıyor.

        4- Gerekli Belgelerin Hazırlanması

        DS-160 onay sayfası

        MRV ödeme dekontu

        Randevu onayı

        Geçerli pasaport (en az 6 ay süreli)

        5x5 cm biyometrik fotoğraf

        Mali durumu ve Türkiye'ye dönüş bağlarını gösteren belgeler (maaş bordrosu, banka hesap dökümleri, tapu/kira sözleşmesi, işyeri yazısı vb.)

        5- Mülakat

        Başvuru sahibi, konsoloslukta yapılan görüşmede seyahat amacı, finansal durumu gibi sorulara yanıt veriyor.

        6- Sonuç

        Mülakatın ardından vize onaylanıyor veya reddediliyor. Onaylanan vizeler genellikle birkaç gün içinde pasaporta işlenip başvuru sahibine gönderiliyor.

        Yazı Boyutu
