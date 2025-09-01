ABD vizesi için yoğun talep
ABD turist ve iş vizesine başvurmak isteyenler için randevu süreleri rekor seviyelere ulaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre İstanbul'da B1/B2 vizesi için en erken uygun tarih 20 ay sonra görünüyor. Sistem sık sık takip edilir, daha erken bir tarih kovalanırsa 6 ay sonrasına randevu bulabilmek mümkün. Habertürk'e konuşan ABD İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, "Amerika'nın güvenliğini koruyan, verimli ve etkili bir vize sürecini sağlamak için titizlikle çalıştıklarını" ifade etti
ABD vizesi almak isteyenler için randevu süreleri birçok ülkede rekor seviyelere ulaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da turist ve iş seyahati (B1/B2) vizeleri için bir sonraki uygun randevu yaklaşık 20 ay sonra görünüyor. Bekleme süresi ise yaklaşık 6 ay.
Toronto'da bu süre 16,5 ay, Abu Dabi'de 18 ay, Lagos'ta ise 15 ay. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesine göre İstanbul, dünyada en uzun bekleme süresine sahip şehirlerden biri. Üstelik yalnızca randevu bulmak değil, randevu öncesindeki hazırlık süreci de oldukça zahmetli.
Adım adım Türk Vatandaşlarının ABD Turist Vizesi için izlemesi gerekenler şöyle:
1- DS-160 Formunun Doldurulması
Başvuru, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden çevrimiçi olarak doldurulan DS-160 formu ile başlıyor. Formun İngilizce ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Ortalama doldurma süresi 90 dakika. Uzun bir form olduğu için kaydedip doldurmaya sonra da devam etmek mümkün.
2- MRV (Vize Başvuru) Ücretinin Ödenmesi
DS-160 onaylandıktan sonra 185 dolar tutarındaki MRV ücreti ödeniyor. Bu ödeme yapıldıktan sonra başvuru sahibinin mülakat randevusu almak için bir yıl süresi bulunuyor.
3- Randevu Alma
ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu'nun resmi sitesi üzerinden randevu alınabiliyor. İstanbul ve Ankara'daki yoğunluk nedeniyle tarihlerin çok ileriye verilmesi sıkça yaşanıyor.
4- Gerekli Belgelerin Hazırlanması
DS-160 onay sayfası
MRV ödeme dekontu
Randevu onayı
Geçerli pasaport (en az 6 ay süreli)
5x5 cm biyometrik fotoğraf
Mali durumu ve Türkiye'ye dönüş bağlarını gösteren belgeler (maaş bordrosu, banka hesap dökümleri, tapu/kira sözleşmesi, işyeri yazısı vb.)
5- Mülakat
Başvuru sahibi, konsoloslukta yapılan görüşmede seyahat amacı, finansal durumu gibi sorulara yanıt veriyor.
6- Sonuç
Mülakatın ardından vize onaylanıyor veya reddediliyor. Onaylanan vizeler genellikle birkaç gün içinde pasaporta işlenip başvuru sahibine gönderiliyor.
Aslında süreç, bekleme süreleri bu kadar uzun olmasa çok daha hızlı ilerleyebilir. Ancak en yakın randevunun 20 ay sonrasına verilmesi nedeniyle başvuru sahipleri, randevularını öne çekebilmek için sık sık daha erken tarih olup olmadığını kontrol etmek zorunda kalıyor. Bu durum da süreci oldukça yorucu hale getiriyor.
Konsolosluktan Açıklama
Bu kapsamda, ABD İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, Habertürk'ün sorularını yanıtladı.
"İstanbul'daki bekleme süresinin diğer ülkelerden daha uzun olmasının nedenleri nelerdir? Bu sürelerin kısaltılması için Bakanlık veya Başkonsolosluk tarafından herhangi bir adım planlanıyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Amerika'nın güvenliğini koruyan, verimli ve etkili bir vize sürecini sağlamak için titizlikle çalışıyoruz.
Vize başvuru sahiplerini, başvuru gereklilikleri ve prosedürler hakkında ayrıntılı bilgi almak ve elçilik ya da konsolosluğun hizmetleri hakkında güncel bilgi edinmek için resmi internet sitelerini takip etmeye teşvik ediyoruz."
Başvuru Formunun Geçerlilik Süresi
Vize başvuru formları yalnızca bir yıl geçerli olduğundan, 20 aya varan bekleme süreleri başvuru sahiplerini zor durumda bırakabiliyor. Bu konuda ABD Başkonsolosluğu şu bilgiyi paylaştı:
"MRV ücretini ödedikten sonra başvuru sahibinin randevu almak için bir yılı vardır. Bu süre, mülakatın yapılması için son tarih değildir. DS-160 formunun süresi dolarsa başvuru sahibi genellikle yeni bir form doldurabilir."