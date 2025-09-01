ABD vizesi için yoğun talep

ABD vizesi almak isteyenler için randevu süreleri birçok ülkede rekor seviyelere ulaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da turist ve iş seyahati (B1/B2) vizeleri için bir sonraki uygun randevu yaklaşık 20 ay sonra görünüyor. Bekleme süresi ise yaklaşık 6 ay.

Toronto'da bu süre 16,5 ay, Abu Dabi'de 18 ay, Lagos'ta ise 15 ay. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesine göre İstanbul, dünyada en uzun bekleme süresine sahip şehirlerden biri. Üstelik yalnızca randevu bulmak değil, randevu öncesindeki hazırlık süreci de oldukça zahmetli.

Adım adım Türk Vatandaşlarının ABD Turist Vizesi için izlemesi gerekenler şöyle:

1- DS-160 Formunun Doldurulması

Başvuru, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden çevrimiçi olarak doldurulan DS-160 formu ile başlıyor. Formun İngilizce ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Ortalama doldurma süresi 90 dakika. Uzun bir form olduğu için kaydedip doldurmaya sonra da devam etmek mümkün.

2- MRV (Vize Başvuru) Ücretinin Ödenmesi

DS-160 onaylandıktan sonra 185 dolar tutarındaki MRV ücreti ödeniyor. Bu ödeme yapıldıktan sonra başvuru sahibinin mülakat randevusu almak için bir yıl süresi bulunuyor.

3- Randevu Alma ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu'nun resmi sitesi üzerinden randevu alınabiliyor. İstanbul ve Ankara'daki yoğunluk nedeniyle tarihlerin çok ileriye verilmesi sıkça yaşanıyor. 4- Gerekli Belgelerin Hazırlanması DS-160 onay sayfası MRV ödeme dekontu Randevu onayı Geçerli pasaport (en az 6 ay süreli) 5x5 cm biyometrik fotoğraf Mali durumu ve Türkiye'ye dönüş bağlarını gösteren belgeler (maaş bordrosu, banka hesap dökümleri, tapu/kira sözleşmesi, işyeri yazısı vb.) 5- Mülakat Başvuru sahibi, konsoloslukta yapılan görüşmede seyahat amacı, finansal durumu gibi sorulara yanıt veriyor. 6- Sonuç Mülakatın ardından vize onaylanıyor veya reddediliyor. Onaylanan vizeler genellikle birkaç gün içinde pasaporta işlenip başvuru sahibine gönderiliyor. Aslında süreç, bekleme süreleri bu kadar uzun olmasa çok daha hızlı ilerleyebilir. Ancak en yakın randevunun 20 ay sonrasına verilmesi nedeniyle başvuru sahipleri, randevularını öne çekebilmek için sık sık daha erken tarih olup olmadığını kontrol etmek zorunda kalıyor. Bu durum da süreci oldukça yorucu hale getiriyor.

Konsolosluktan Açıklama Bu kapsamda, ABD İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. "İstanbul'daki bekleme süresinin diğer ülkelerden daha uzun olmasının nedenleri nelerdir? Bu sürelerin kısaltılması için Bakanlık veya Başkonsolosluk tarafından herhangi bir adım planlanıyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: REKLAM "Amerika'nın güvenliğini koruyan, verimli ve etkili bir vize sürecini sağlamak için titizlikle çalışıyoruz. Vize başvuru sahiplerini, başvuru gereklilikleri ve prosedürler hakkında ayrıntılı bilgi almak ve elçilik ya da konsolosluğun hizmetleri hakkında güncel bilgi edinmek için resmi internet sitelerini takip etmeye teşvik ediyoruz." Başvuru Formunun Geçerlilik Süresi Vize başvuru formları yalnızca bir yıl geçerli olduğundan, 20 aya varan bekleme süreleri başvuru sahiplerini zor durumda bırakabiliyor. Bu konuda ABD Başkonsolosluğu şu bilgiyi paylaştı: "MRV ücretini ödedikten sonra başvuru sahibinin randevu almak için bir yılı vardır. Bu süre, mülakatın yapılması için son tarih değildir. DS-160 formunun süresi dolarsa başvuru sahibi genellikle yeni bir form doldurabilir."