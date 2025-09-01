Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mali müşaviri İsmet Çelik'i 500 bin TL'ye öldürmüş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!

        Afyonkarahisar'da, 65 yaşındaki mali müşavir İsmet Çelik'i silahla öldüren 26 yaşındaki Abdülselam Buğday'ın, azmettirici ile 500 bin liraya anlaştığı ortaya çıktı. Buğday'ın cinayetten 2 gün önce Ankara'dan Bolvadin'e geldiği belirlendi. Saldırı anı kameraya yansıdı. Buğday tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 10:08 Güncelleme: 01.09.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da yürek yakan olay, 28 Ağustos sabah saatlerinde Bolvadin'e bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi.

        İŞE GİTMEK İÇİN EVİNDEN ÇIKTI

        Mali müşavir İsmet Çelik (65), işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

        BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        İsmet Çelik, 65 yaşındaydı.
        İsmet Çelik, 65 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre bacaklarından tabancayla vurulan İsmet Çelik, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet Çelik, ambulansla götürüldüğü AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. İsmet Çelik, bir gün sonra sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        AKSAYAN AYAĞINDAN TESPİT EDİLDİ

        Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, cinayete ilişkin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, saldırganın tek bacağının aksadığını fark etti. İlçedeki çeşitli iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganın Abdülselam Buğday (26) olduğunu belirledi.

        CİNAYETTEN 2 GÜN ÖNCE GELMİŞ

        Olaydan 2 gün önce Ankara'dan Bolvadin'e geldiği belirlenen Buğday'ın, cinayet sonrası taksiyle Afyonkarahisar'a, oradan da otobüsle Eskişehir'e ve ardından İstanbul'a gittiği tespit edildi.

        500 BİN TL'YE ANLAŞMIŞ

        Buğday'ın Çelik’i vurmak için anlaştığı 500 bin liranın 250 bin lirasını İstanbul'daki azmettiricilerden alıp, ardından Ankara Sincan'a gittiği saptandı. Sincan'da operasyonla gözaltına alınan şüpheli, Bolvadin'e getirildi. Abdülselam Buğday, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bu arada, İsmet Çelik'in, 6 ay önce de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı, yara almadan kurtulduğu, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

        İKİ GÜN BÖLGEDE KEŞİF YAPMIŞ

        Çelik’i tabancayla öldüren Abdülselam Buğday'ın, olay öncesinde Bolvadin’de keşif yaptığı, iz bırakmamak için FETÖ’den kalan kullanılmayan yurt binasında 1 gece kaldığı, ilçede dikkati çekmemek için 2 gün bir iş atölyesinde çalıştığı ortaya çıktı.

        SALDIRGANI ÖNCEDEN FARK ETMİŞ

        İsmet Çelik'in, olaydan önce şüpheliyi evinin etrafında iki kez gördüğü, bu durumu yakın çevresine bildirdiği belirlendi. Polis, şüpheliyi azmettiren kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Buğday, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Mali müşavir evinin önünde öldürüldü!
        Mali müşavir evinin önünde öldürüldü!
        ÖNERİLEN VİDEO
        #mali müşavir ismet çelik öldürüldü
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Sabun diyeti
        Sabun diyeti
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Habertürk Anasayfa