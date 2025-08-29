Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar Haberleri: Mali Müşavir İsmet Çelik öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir öldü

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 65 yaşındaki Mali Müşavir İsmet Çelik, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Çelik'in, 6 ay önce de silahlı saldırıya uğradığı ve yara almadan kurtulduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 14:53 Güncelleme: 29.08.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mali müşavir evinin önünde öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 65 yaşındaki mali müşavir İsmet Çelik, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

        EVDEN ÇIKTIĞI SIRADA VURULDU

        DHA' nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mali müşavir İsmet Çelik (65), işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen kimliği belirsiz kar maskeli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

        BACAĞINDAN VURULDU

        İsmet Çelik, bacaklarından vurularak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet Çelik, ambulansla götürüldüğü AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. İsmet Çelik, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        6 AY ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

        İsmet Çelik'in, 6 ay önce de evinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ancak yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Çelik'in, su saldırıyla ilgili şikayette bulunmadığı belirtildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve güvenlik güçleri, saldırganı tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        Habertürk Anasayfa