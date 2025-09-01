Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var

Afganistan'da Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şimdiye kadar 622 kişinin öldüğü, 1555 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Harita

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 23.47'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Aynı eyalette 20 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"CAN KAYBI ARTABİLİR"

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman ise, depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğini belirterek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Can kaybının artabileceğini kaydeden Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" açıklamasında bulundu. Sarsıntının şiddeti ve depremin yol açtığı hasar ise kameralara yansıdı.

7 Ekim 2023'te Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve ardından güçlü artçı sarsıntılar yaşanmıştı. Taliban hükümeti en az 4 bin kişinin hayatını kaybettiğini tahmin etmişti.

BM ise yaklaşık bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.