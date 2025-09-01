İstanbul'da olay, Eyüpsultan'da önceki gece saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta yürüyen Nesimi Acar (20), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

DHA'daki habere göre silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Acar'ı hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Karnından ve bacağından iki kurşunla vurulduğu öğrenilen Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda biri dolu, ikisi boş olmak üzere üç mermi kovanı buldu.

POLİS, TETİKÇİYİ ARIYOR

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Acar'ın daha önce de silahla ayağından vurulduğu öğrenildi.