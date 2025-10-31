Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor

Mısır’da 20 yılı aşkın süredir yapımı süren Büyük Mısır Müzesi, cumartesi günü kapılarını açıyor. 1 milyar dolarlık maliyetiyle dikkat çeken dev müze, Gize Piramitleri’nin hemen yanında konumlanıyor. Müze tek bir uygarlığa adanmış dünyanın en büyük arkeolojik kompleksi olarak tanımlanıyor.

Guardian'da yer alan habere göre 470 bin metrekarelik bir alanı kapsayan proje ilk kez 1992’de duyurulmuş, ancak inşaat çalışmaları 2005’te başlamıştı. Müzenin bazı bölümleri 2024’te sınırlı kapsamda ziyarete açılmıştı.

83 TONLUK RAMSES HEYKELİ

Yeni müzede toplamda, 50 binden fazla eser bulunuyor. Bunlar arasında 3 bin 200 yıllık, 83 tonluk II. Ramses heykeli ile 4 bin 500 yıllık Firavun Khufu’ya ait tekne görülebilecek.

Komplekste 24 bin metrekarelik kalıcı sergi alanı, çocuk müzesi, konferans ve eğitim alanları, ticari bölümler ve büyük bir restorasyon merkezi yer alıyor. Geçtiğimiz yıl açılan 12 ana galeri, tarih öncesi dönemden Roma dönemine kadar uzanan eserleri dönem ve temaya göre düzenlenmiş şekilde sunuyor.

Alandaki birçok eser, Kahire’nin Tahrir Meydanı’ndaki yüzyıllık Mısır Müzesi’nden buraya taşındı. Diğerleri ise antik mezarlıklarda yapılan yeni kazılarda ortaya çıkarıldı. Müze CEO’su Ahmed Ghoneim, sergi salonlarında ileri teknoloji kullanıldığını ve zaman ötesi mirasın 21. yüzyıl yaratıcılığıyla buluşturulduğunu söyledi. REKLAM 2011’deki Arap Baharı ve Covid-19 pandemisi sırasında düşen turist sayısı, 2024’te 15,7 milyona ulaşarak rekor kırmıştı. Sayının müze sayesinde 2032’ye kadar iki katına çıkması hedefleniyor. Müze yönetimini üstlenen Hassan Allam Holding’in CEO’su Hassan Allam, günlük 15 ila 20 bin ziyaretçi beklediklerini belirterek, “Dünya bu anı bekliyordu… Herkes heyecanlı” dedi. Mısır Turizm ve Eserler Bakanı Şerif Fathy ise, “Bu müze Mısır’ın dünyaya armağanı; nihayet paylaşabildiğimiz için gururluyuz” ifadelerini kullandı. AÇILIŞ BİRKAÇ KEZ ERTELENDİ Büyük açılış, Orta Doğu’daki çatışmalar ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle birkaç kez ertelenmişti. Öte yandan, açılış öncesinde ülkedeki bazı eser güvenliği sorunları yeniden gündeme geldi. Son haftalarda biri 3 bin yıllık altın firavun bileziği olmak üzere iki eser çalındı. Arap Baharı döneminde de birçok arkeolojik alan yağmalanmış, çok sayıda tarihi eser kaybolmuştu.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.