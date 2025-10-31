Habertürk
        Haberler Dünya İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir: Letonya Parlamentosu onayladı | Dış Haberler

        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir: Letonya Parlamentosu onayladı

        Letonya Parlamentosu yaklaşık 13 saat süren bir oturumun ardından ülkenin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin bir yasayı onayladı. Cumhurbaşkanı yasayı imzalarsa Letonya, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında sözleşmeden çekilen ilk ülke olacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31.10.2025 - 11:19 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:19
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        Letonya Parlamentosu, uluslararası kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilme kararı aldı.

        Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, parlamentoda geçen hafta yapılan birinci oylamanın ardından ülkenin “İstanbul Sözleşmesi”nden ayrılmasıyla ilgili ikinci oylama gerçekleştirildi.

        CUMHURBAŞKANI 10 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK

        13 saatten uzun süren tartışmanın ardından uluslararası sözleşmeden çekilme kararı, 100 sandalyeli parlamentoda 56 “evet”, 32 “hayır” ve 2 “çekimser” oyla kabul edildi.

        Sözleşmeden çıkma kararının yürürlüğe girebilmesi için Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in 10 gün içinde onay vermesi gerekiyor.

        Cumhurbaşkanı Rinkevics’in çekilme kararını parlamentoya geri gönderme hakkı da bulunuyor ancak eğer parlamento değişiklik yapmadan aynı şekilde yasayı onaylarsa Rinkevics tekrar itirazda bulunamıyor.

        Rinkevics, çekilme kararının parlamentodan geçmesinin ardından sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kararı ideolojik veya siyasi gerekçelere dayanarak değil devlet çıkarları ve hukuki hususlar açısından değerlendireceğini bildirdi.

        Kararın referanduma götürülme ihtimali de bulunuyor ancak kriterler dolayısıyla oldukça zor bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

        Ayrıca bazı siyasi partiler, çekilme kararını ülkenin Anayasa Mahkemesine taşımayı da değerlendiriyor.

        Öte yandan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı Letonya Parlamentosu önünde kitlesel protesto düzenlendi.

        TÜRKİYE 2021'DE ÇEKİLDİ

        Avrupa Konseyi'nin 38 üyesinde yürürlükte olan, AB'nin de kurumsal olarak onaylayıp yürürlüğe soktuğu İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı olduğu sırada, 2011'de imzaya açıldı.

        Türkiye, belgenin oluşmasına her düzeyde önemli katkı sundu ve sözleşmeye İstanbul'da imza atıldı.

        Belgeyi 11 Mayıs 2011'de ilk imzalayan ve 14 Mart 2012'te ilk onaylayan Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye, 22 Mart 2021'de sözleşmeden çekilerek de bir ilke imza attı.

        RUSYA VE AZERBAYCAN İMZALAMAYI REDDETTİ

        Asıl adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 121. toplantısında kabul edilmişti.

        Avrupa Birliği, sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzalarken Rusya ve Azerbaycan imzalamayı reddetmiş, Çekya, Slovakya, Litvanya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzalamış ancak yürürlüğe koymamıştı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

