        İkisi de 13 yaşında Ortaokul öğrencisi... Boynundan bıçakladı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!

        İstanbul'da, 13 yaşındaki M.A., aynı okulda okuduğu arkadaşı aynı yaştaki E.D. ile tartıştı. Olayın ardından sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan M.A., önünü kesen E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Olaydan sonra kaçan E.D., Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:08
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İstanbul Beyoğlu'nda olay, dün saat 09.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. (13) ve E.D.'nin (13) arasında tartışma çıktı.

        ARKADAŞININ GELMESİNİ BEKLEDİ

        DHA'daki habere göre olayın ardından dün sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında M.A.’nın gelmesini bekledi.

        BOYNUNDAN BIÇAKLANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Can havliyle bağırıp boynunu tutarak koşan M.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI

        Boynuna 2 dikiş atılan M.A.’nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.’yi kısa sürede yakaladı.

        .png
        .png

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Emniyete götürülen E.D. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

        OKULDA ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ İDDİASI

        Diğer yandan E.D.’nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.'nın ise E.D.’yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
