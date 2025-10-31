Japon otomobil markalarından 'ters itahalat' hamlesi

Japon otomobil üreticileri, ABD'de ürettiği otomobillerin bir kısmını Japonya'da da satmayı değerlendiriyor.

Toyota ve Nissan'ın üst düzey yöneticileri, bu hafta, daha yüksek işçilik maliyetlerine ve yurtdışından gelen ürünlerin fiyatını artıran zayıf Japon yeninin etkisine rağmen, ABD'de ürettiği otomobillerin "ters ithalatını" değerlendirdiklerini açıkladılar.

Uzmanlar, bu gelişmeyi, Tokyo'nun ABD ile olan büyük ticaret fazlası nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı yatıştırma hamlesi olarak değerlendiriyor.

Nakanishi Araştırma Enstitüsü otomotiv analisti Takaki Nakanishi, "Bunu ticari amaçlarla yapmaktan ziyade, otomotiv endüstrisinin ticaret anlaşmazlıklarını ve ticaret açığını azaltmak için de iş birliği yaptığını göstermek daha önemli" dedi.

Toyota CEO'su Koji Sato da, bu hafta Tokyo'da düzenlenen Japonya Mobilite Fuarı'nda yaptığı açıklamada, şirketin tersine ithalat "olasılığını" incelediğini söyledi.

Sato, şirketin bunu bir iş fırsatı olarak görmekten ziyade, "açık ve adil ticarete" katkıda bulunmanın potansiyel bir yolu olarak gördüğünü söyledi.

Bir diğer Japon otomobil üreticisi Nissan ise Çarşamba günü Reuters'a verdiği röportajda, ters ithalatı "ciddi ciddi" değerlendirdiğini bildirdi.

JAPONLAR ABD'DE 3 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ ÜRETTİ Ancak Japonya ile 68.5 milyar dolarlık ABD ticaret açığını kapatmak için otomobillerden çok daha fazlası gerekecek gibi görünüyor. Analist Takaki Nakanishi'ye göre, ters ithalat hacimlerinin küçük olması, muhtemelen yılda 20 bin adet civarında olması bekleniyor. Japonya Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, Japonya geçen yıl ABD'ye yaklaşık 1.4 milyon motorlu taşıt ihraç etti. Üreticiler Birliği'ne göre, Japonya otomotiv endüstrisi geçen yıl ABD'de 3.3 milyon araç üretti. REKLAM Japon otomobil üreticileri, ABD'de yerel operasyonlarını geliştirmek için onlarca yıl ve milyarlarca dolar harcadılar, bu hamleler, özellikle 1980'lerde güçlü olan ticaret anlaşmazlıklarından kaynaklandı. İKİ ÜLKEDE STANDARTLAR VE BEKLENTİLER FARKLI Öte yandan, tersine otomobil ithalatı, Trump veya Takaichi'nin istediği kadar çabuk gerçekleşmeyebilir. Toyota CEO'su Koji Sato, iki ülke arasındaki güvenlik standartları gibi konulardaki farklılıkların, araçlarda bir takım değişiklikler yaratacağını belirtiyor. Sato, "Bu araçları olduğu gibi Japonya'ya ithal edemeyiz. Standartların uyumlu hale getirilmesi gerekli ve bunun için devlet yardımı da gerekebilir" dedi. Nissan ise, ABD'de üretilen araçların genellikle yerel pazara yönelik olduğunu göz önünde bulundurarak, iki ülke arasındaki müşteri ihtiyaçları arasındaki farklılıklara dikkat çekiyor.

'Kei' adı verilen küçük otomobilleri kullanmaya alışkın Japon sürücülerin ABD'de satılan daha büyük model araçları istemeyebileceği de aktarılıyor. Bir diğer engel ise Japonya'da direksiyonların sağ, ABD'de ise sol tarafta olması.