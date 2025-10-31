İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
Ankara'da kuyumcu dükkanından çalınan yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası, polis tarafından ele geçirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızların, iş yerinin kumandasını kopyaladığı saptandı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim’de, bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalanlara yönelik operasyon başlattı. Ekipler, incelemeleri sonucunda sahte plakalı ve maskeli 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.
İŞ YERİNİN KUMANDASINI KOPYALAMIŞLAR
DHA'daki habere göre şüphelilerin, olaydan önce İstanbul’dan Ankara’ya keşif için geldiği, 3 kez plaka değiştirdiği ve iş yerinin kumandasını kopyaladığı da saptandı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul ve Ankara’da yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 7 kilo ağırlığında, 20 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.