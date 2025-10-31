Beşiktaş ta g&ouml;zler kritik Fenerbah&ccedil;e derbisine &ccedil;evrilirken, teknik direkt&ouml;r Sergen Yal&ccedil;ın ın da derbi 11 i netleşmeye başladı. Kasımpaşa ile berabere kalarak son 4 ma&ccedil;ta 7 puan kaybeden siyah-beyazlılarda zirve yarışına yeniden tutunmak i&ccedil;in kazanmak tek hedef... RAFA SILVA 11 DE Konyaspor ma&ccedil;ında sakatlık yaşayan ve Kasımpaşa ma&ccedil;ını ka&ccedil;ıran Rafa Silva takımla &ccedil;alışmalara başlarken derbide forma giymesi bekleniyor. Teknik direkt&ouml;r Sergen Yal&ccedil;ın, kaleyi yine Ersin Destanoğlu na emanet etmesi beklenirken savunmanın sağında G&ouml;khan Sazdağı, solunda ise Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Stoper tandeminde Tiago Djalo ve Emirhan Top&ccedil;u&rsquo;dan oluşması planlanırken &ouml;nlerinde Wilfred Ndidi ile Orkun K&ouml;k&ccedil;&uuml; g&ouml;rev yapacak. H&uuml;cumun merkezinde sakatlığını atlatan Rafa Silva g&ouml;rev alacak. Siyah-beyazlıların sağ kanadında Vaclav Cerny, sol kanatta ise El Bilal Tour&eacute; şans bulacak. Santrfor pozisyonunda ise yine Tammy Abraham, siyah-beyazlıların kozu olacak.