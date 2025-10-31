"Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Venezuela'ya doğrudan bir saldırı düşünüp düşünmediği sorulan Donald Trump, böyle bir saldırı planlamadığını ifade etti.

Venezuela ile ABD arasındaki gerilim sürerken, ABD Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu belirtilen teknelere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

ABD Başkanı, önceki açıklamalarında, denizin yanı sıra karada da saldırılar düzenleyeceklerini işaret ederken "Denizden gelen uyuşturucu neredeyse kalmadı. Karadan gelmeye devam ediyorlar ama daha az. Çünkü bir şey olacağını düşünüyorlar. Haklılar, çok ciddi bir şey olacak. Denizde olanın benzeri olacak. Kongre'yi bilgilendiriyoruz. Bunu ulusal güvenlik için ve hayatları kurtarmak için yapmalıyız." demişti.

NÜKLEER TEST AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, diğer yandan nükleer testlere ilişkin açıklamasında ise "Bazı testler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti. Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.