Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Al Jazeera Gazze Büro Şefi Wael al-Dahdouh, Habertürk Ana Haber'de Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Dahdouh, Gazze'de yaşananları anlattı.

REKLAM advertisement1

"KATLİAM PROVASI OLDUĞUNU ANLADIM"

Dahdouh, 7 Ekim günü ve sonrasında yaşananlara ilişkin konuşmasında "Bu savaş, diğer savaşlardan farklıydı. Ben birçok savaş gördüm. Gazze'de de birçok savaş gördüm. Fakat ilk günden, farklı bir savaş içinde olacağımızı anladım. Bir katliam provası olduğunu anladım. Deneyimlerimden biliyordum ki bundan sonra gelecek günler farklı olacak. Çok zor, çok ağır bir gündü." ifadelerine yer verdi.

"GAZZE TAMAMEN TECRİT EDİLDİ"

Dahdouh 7 Ekim'den sonra yaşanan savaşa ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu savaş birçok yönden farklıydı. Bütün Gazze tamamen tecrit edildi. Elektrik, su ve iletişim yoktu. Bile bile insanların yaşadığı okulları, hastaneleri, binaları vurdular. Bütün insanların kendi evlerinden çıkmalarını istediler. 2 milyondan fazla Filistinlinin yollarda yatmalarını istediler. Dedelerinizden kalma evlerden çıkmanızı istediler." dedi.

REKLAM

"BİZ VE AİLELERİMİZ HEDEFTEYDİK"

Filistinli gazeteci, küçük bir alanda yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti:

"Gazze dünyanın en dar ve yoğun alanı olarak gösteriliyor. 2 milyon 200 bin insan, Gazze Şeridi'nin yüzde 12'sinde hapsedildi. Biz gazeteciler olarak yeni bir gerçeklik gördük. Bundan önce de savaşlardan geçtik, şehitler gördük. Yıkılan evler gördük ancak bazı bölgelerdeydi savaşlar. Ancak bu savaşta emniyetli hiçbir yer yoktu. Gazeteciler olarak hiçbir emniyetli yer göremedik. Biz hedeftik, ailelerimiz de hedefti." "BENİ CEZALANDIRMAK İSTEDİLER" Dahdouh, İsrail'in kendisini cezalandırmak istediğini ve ailesine saldırdığını ifade etti: "Oğlum ve ailem bütün Gazzeliler gibi Nusayrat'a göçtü. Çünkü İsrail oranın emniyetli bir yer olduğunu söylemişti. Ailem oranın daha emniyetli bir yer olduğunu düşündü. İsrail emniyetli bir yer bırakmadı ve beni cezalandırmak istediler. Ben canlı yayındayken, evdekileri vurdular. Ben canlı yayındayken oğlum ve ailemin vurulduğuna dair haber geldi. Gittim, bütün yer darmadağındı ve insanlar bana bakıyorlardı. Işık yok, elektrik yok hiçbir şey yok. 7 aylık torunumu gördüm, ölmüştü. Kendisini öpmeye çalıştım. Eşimi ve çocuklarımı aradım, bulamadım. Bir çadırda, cansız bedenlerini gördüm."

Dahdouh, bu yaşananlar karşısında dünyaya bir mesaj vermeye ve haberciliğe devam etmeye karar verdiğini bildirdi. *Fotoğraf : AA, temsilidir