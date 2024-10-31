Muğla'da kan donduran olay, sabah saatlerinde Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde meydana geldi.

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BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR DHA'da yer alan habere göre Tuncay Yorulmaz (44), boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ın (50) yaşadığı eve gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ŞİŞEYLE BAŞINA VURUP BIÇAKLADI Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vuran Tuncay Yorulmaz, ardından sırtından bıçakladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polise giden Yorulmaz, eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI Polis ekipleri, turizmci Tuncay Yorulmaz'ı gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

22 KASIM'DA BOŞANACAKTI Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Tartışma sırasında Tuncay Yorulmaz’ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, polislerin eve gelmesi ile uyandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.