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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasemin Yorulmaz eşi tarafından vahşice öldürdü - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!

        Muğla'da, 50 yaşındaki Yasemin Yorulmaz, 44 yaşındaki eşi Tuncay Yorulmaz tarafından önce başına şişeyle vurularak ardındansa sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı daha sonra polise gidip teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:17
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        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
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        Muğla'da kan donduran olay, sabah saatlerinde Marmaris'in Çıldır Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde meydana geldi.

        BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR

        DHA'da yer alan habere göre Tuncay Yorulmaz (44), boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz'ın (50) yaşadığı eve gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        ŞİŞEYLE BAŞINA VURUP BIÇAKLADI

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vuran Tuncay Yorulmaz, ardından sırtından bıçakladı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polise giden Yorulmaz, eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Polis ekipleri, turizmci Tuncay Yorulmaz'ı gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        22 KASIM'DA BOŞANACAKTI

        Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Tartışma sırasında Tuncay Yorulmaz’ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, polislerin eve gelmesi ile uyandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Yasemin Yorulmaz
        #Son dakika haberler
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