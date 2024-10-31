Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy Sirkeci ve Haydarpaşa garlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "Haydarpaşa ve Sirkeci’de tren olacak, kültür sanat merkezi olacak, millet bahçesi olacak. Asla AVM ve otel olmayacak" açıklamasında bulundu.

Haydarpaşa ve Sirkeci tren garına ilişkin de bilgi veren Bakan Ersoy, "Haydarpaşa, aslına uygun olarak inşa edilecek. Burada demiryolu ve tren taşımacılığı devam edecek. Sirkeci Garı’nda da çalışmaların tamamlanmasının ardından şu anda atıl durumda olan tescilli yapılar Göç Müzesi, Tematik Müze, resim galerisi gibi yapılar kültür sanat kapsamında kullanılacak. Sirkeci Garı’nda çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Avrupa yakasında bölge tarihinin izlerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak" şeklinde konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu yıl nisan ayında İstanbul'a geldiğinde, 63 yıl önce Almanya'ya iş gücü göçünün başladığı nokta olan Sirkeci Tren Garı'nı ziyaret etmişti.

Bakan Ersoy, Sirkeci'de yapılacak projede bir 'Göç Müzesi'nin de yer alacağını söyledi. Türkiye'den başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya giden işçilerin ilk durağı olarak sembolleşen Sirkeci'de bu doğrultuda müze yapılacak.

Bakan Ersoy ayrıca "Hedefimiz 2026 Ekim ayında Haydarpaşa ve Sirkeci’yi İstanbullulara hediye etmek" diye ekledi.

İstanbul-Bağdat/Hicaz Demir Yolu'nun başlangıç noktası ve Türkiye için önemli bir kültürel miras olan gar, Milli Mücadele ve 1. Dünya Savaşı döneminde cephanelik olarak kullanıldı. 114 yıllık tarihi boyunca birçok olaya da maruz kaldı.

İlk olarak 6 Eylül 1917'de sabotaja uğrayan garda, cephanelik patlatıldı ve büyük hasar gördü. Haydarpaşa Garı, Cumhuriyet'in ilanının 10. yılında ilk haline uygun tekrar inşa edildi. 1976'da kapsamlı bir restorasyona alınan garın bazı bölümleri, 1979'da yakıt yüklü bir tanker kazasında hasar gördü.

Son olarak Haydarpaşa Garı'nın, 2010'da çıkan yangında çatısının orta ve kuzey kısımları yandı. 2016'da başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında büyük hasar gören çatı katı ve bekleme salonu aslına uygun şekilde tamamlandı. Gar binasının dış cephelerinde ve müştemilat yapısında ise çalışmalar devam ediyor.