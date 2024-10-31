Miras yüzünden kardeş katili oldu
İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, miras yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ağabeyini çekiçle vurarak öldürdü. Suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ağabeyini öldürmek için önce 150 bin lira karşılığında bir kiralık katil tuttuğu, ancak bu kişinin vazgeçmesi üzerine cinayeti kendi işlediği ortaya çıktı.
Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde 53 yaşındaki ağabeyi Kenan Can ile yaşayan 39 yaşındaki Harun Can, 27 Ekim Pazar günü emniyete giderek ağabeyini evde ölü bulduğunu söyledi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay yerine gelen polis ekipleri, Kenan Can'ın yatağının üzerinde başına sert bir cisimle vurularak kafatası parçalanmış halde ölü olarak buldu.
Olayla ilgili ifade veren Harun Can (fotoğrafta) "Birlikte yaşıyorduk. Gece geldiğimde evde hiç ses yoktu. Sabah kalktığımda bir ses duymayınca ağabeyimin yattığı odaya bakmak istedim. Ancak her yer kan içindeydi ve öldürülmüştü" dedi.
MİRAS YÜZÜNDEN ARALARI AÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada iki kardeşin arasının miras nedeniyle açık olduğu ve sık sık kavga ettikleri belirlendi.
Bu kavgalar sırasında Harun Can'ın 3 Ekim 2024 tarihinde savcılığa giderek ağabeyi hakkında miras konusu yüzünden şikayette bulunduğu belirlendi.
CİNAYET ÖNCESİ SOKAKLARDA DOLAŞTIĞI ANLAR
Öte yandan yapılan incelemede şüphelinin cinayeti işlemeden hemen önce uzun süre sokaklarda dolaştığı bir güvenlik kamera görüntüsüyle belirlendi. Tekrar ifadesi alınan şüpheli görüntüleri açıklayamaması ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.
KİRALIK KATİL BİLE TUTMAYA ÇALIŞMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan Harun Can'ın ağabeyini öldürmek için önce kiralık katil tutmaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, ağabeyini öldürmesi ve bir çuvala koyarak denize atması için B.M. adlı kişiyle anlaştı.
Anlaşmaya göre şüpheli, B.M'ye işe başlamadan önce 50 bin, iş bittikten sonra da 100 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira para teklif etti. Ancak B.M'nin teklifi kabul etmemesi üzerine şüphelinin cinayeti kendisinin işlemeye karar verdiği belirlendi.
KAYSERİDEKİ TARLA YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENMİŞ
Poliste verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin Kayseri'de bulunan tarladan gelen parayı sürekli ağabeyinin aldığını bu nedenle aralarında sık sık tartışmalar yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.