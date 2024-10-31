Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Miras yüzünden kardeş katili oldu | Son dakika haberleri

        Miras yüzünden kardeş katili oldu

        İstanbul Bahçelievler'de bir kişi, miras yüzünden anlaşmazlık yaşadığı ağabeyini çekiçle vurarak öldürdü. Suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ağabeyini öldürmek için önce 150 bin lira karşılığında bir kiralık katil tuttuğu, ancak bu kişinin vazgeçmesi üzerine cinayeti kendi işlediği ortaya çıktı.

        Giriş: 31.10.2024 - 13:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde 53 yaşındaki ağabeyi Kenan Can ile yaşayan 39 yaşındaki Harun Can, 27 Ekim Pazar günü emniyete giderek ağabeyini evde ölü bulduğunu söyledi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay yerine gelen polis ekipleri, Kenan Can'ın yatağının üzerinde başına sert bir cisimle vurularak kafatası parçalanmış halde ölü olarak buldu.

        Olayla ilgili ifade veren Harun Can (fotoğrafta) "Birlikte yaşıyorduk. Gece geldiğimde evde hiç ses yoktu. Sabah kalktığımda bir ses duymayınca ağabeyimin yattığı odaya bakmak istedim. Ancak her yer kan içindeydi ve öldürülmüştü" dedi.

        REKLAM

        MİRAS YÜZÜNDEN ARALARI AÇIKTI

        Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada iki kardeşin arasının miras nedeniyle açık olduğu ve sık sık kavga ettikleri belirlendi.

        Bu kavgalar sırasında Harun Can'ın 3 Ekim 2024 tarihinde savcılığa giderek ağabeyi hakkında miras konusu yüzünden şikayette bulunduğu belirlendi.

        CİNAYET ÖNCESİ SOKAKLARDA DOLAŞTIĞI ANLAR

        Öte yandan yapılan incelemede şüphelinin cinayeti işlemeden hemen önce uzun süre sokaklarda dolaştığı bir güvenlik kamera görüntüsüyle belirlendi. Tekrar ifadesi alınan şüpheli görüntüleri açıklayamaması ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

        KİRALIK KATİL BİLE TUTMAYA ÇALIŞMIŞ

        Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan Harun Can'ın ağabeyini öldürmek için önce kiralık katil tutmaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, ağabeyini öldürmesi ve bir çuvala koyarak denize atması için B.M. adlı kişiyle anlaştı.

        Anlaşmaya göre şüpheli, B.M'ye işe başlamadan önce 50 bin, iş bittikten sonra da 100 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira para teklif etti. Ancak B.M'nin teklifi kabul etmemesi üzerine şüphelinin cinayeti kendisinin işlemeye karar verdiği belirlendi.

        KAYSERİDEKİ TARLA YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLENMİŞ

        Poliste verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin Kayseri'de bulunan tarladan gelen parayı sürekli ağabeyinin aldığını bu nedenle aralarında sık sık tartışmalar yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #miras cinayeti
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa