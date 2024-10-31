Fenerbahçe'de Osayi-Samuel bilmecesi!
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile yeniden anlaşmanın yollarını arıyor... Nijeryalı sağ bek ile yapılan ilk görüşmede taraflar anlaşma sağlayamasa da başarılı futbolcunun sosyal medyadan yaptığı açıklamalar sarı-lacivertli camiayı umutlandırdı.
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, son dönemin en çok konuşulan konularından biri de Osayi-Samuel'in takımdaki geleceği...
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TRT Spor'un haberine göre; 26 yaşındaki futbolcu ile ön görüşme yapılırken, taraflar henüz anlaşmaya varamadı.
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Osayi-Samuel’in ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.
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Bu süreçteki en ciddi görüşme ise geçtiğimiz hafta gerçekleşti.
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Nijeryalı futbolcunun temsilcisi ve yönetim, yeniden bir araya gelerek yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini aradı.
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Osayi-Samuel de bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.
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Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamayacağını belirtti.
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Osayi-Samuel bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 resmi maça çıkarken, 1 asist yaptı.
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2021 yılında İngiliz ekibi QPR'dan 508 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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