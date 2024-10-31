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        CHP Esenyurt'ta toplanıyor

        CHP'den yapılan açıklamada, partinin 413 olan tüm il ve ilçe belediye başkanlarının bugün saat 16.00'da Esenyurt'a çağrıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca bugün saat 12.00'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda CHP lideri Özel, İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'in bir durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Esenyurt'taki buluşmaya gitmeyeceği, başkentten belediye başkanlarını temsilen sadece Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in buluşmaya katılacağı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 31.10.2024 - 11:12 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:35
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        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
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        Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin 413 olan tüm il ve ilçe belediye başkanlarının bugün saat 16.00'da Esenyurt'a çağrıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer’in, mesnetsiz iddialarla, yargı kumpasıyla tutuklanmasına karşı, halkın iradesine sahip çıkmak için, bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde buluşuyoruz" ifadeleri de yer aldı.

        Öte yandan CHP'li milletvekillerinin de Esenyurt'ta geleceği kaydedildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda da CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bir durum değerlendirmesi yapacağı da öğrenildi.

        MANSUR YAVAŞ BULUŞMAYA GİTMEYECEK

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Esenyurt'taki buluşmaya gitmeyeceği, başkentten belediye başkanlarını temsilen sadece Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in buluşmaya katılacağı da kaydedildi. Ankara’daki belediye başkanları adına da İl Başkanı Ümit Erkol'un saat 18.00'de yazılı bir açıklama yapacağı belirtildi.

        ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığında olağanüstü toplantıya çağırdı. Özel, sosyal medya hesabından, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması üzerine açıklamalarda bulundu.

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        Daha önce 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapmayı planladıkları kampı iptal ederek milletvekillerini İstanbul'a gitmeleri yönünde bilgilendirdiğini belirten Özel, "Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplayacağız." bilgisini verdi.

        Partisinin MYK'sını da bugün 13.30'da Esenyurt CHP İlçe Başkanlığında olağanüstü toplantıya çağırdığını aktaran Özel, tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları da saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet etti.

        Özel, şunları kaydetti: "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz."

        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
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