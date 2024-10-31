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        Haberler Gündem Politika Yavaş'tan Ahmet Özer paylaşımı: Demokrasi ve hukuk devleti adına endişe verici | Son dakika haberleri

        Yavaş'tan Ahmet Özer paylaşımı: Demokrasi ve hukuk devleti adına endişe verici

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili paylaşımda bulundu. Yavaş, "Ahmet Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:24
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        "Hukuk devleti adına endişe verici"
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili paylaşımda bulundu. Yavaş paylaşımında, "Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

        "Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir? Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu Yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.

        "Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir. Henüz tutuklama yapılmadan soruşturma esnasında bazı internet sitelerinde Esenyurt Belediyesine kayyum atanacağı iddiaları ve bu iddianın gerçekleşmiş olması işin siyasi boyutunun inkar edilemez bir hal aldığını göstermektedir."

        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
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