Şeker mi şaka mı? Geçmişten günümüze Cadılar Bayramı! Neden kutlanıyor, kökeni ne?

Keltler, bu geçiş döneminde ölülerin ruhlarının dünyaya döndüğüne inanıyorlardı. Bu nedenle, rahipler gelecekle ilgili kehanetlerde bulunmak için bu geceyi önemli bir fırsat olarak görürdü. Büyük ateşler yakılır, Kelt tanrılarına kurbanlar sunulur ve insanlar hayvan derilerinden yapılmış kostümler giyerdi.