Ayliz Duman, Meksika'ya gitti
'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışmasını kazanarak tacını takan Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
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Üniversite sınavına hazırlanan Almanya doğumlu Ayliz Duman, 15 Ekim'de düzenlenen 'Miss Universe Türkiye'de birinci seçilerek taç taktı.
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Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek için Meksika'ya gitti.
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Ayliz Duman, sosyal medya hesabından, "Bekle beni Meksika, ben geliyorum" dedi.
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Ayliz Duman yarışma sonrasında duygularını şöyle dile getirmişti: İnanılmaz derecede heyecan verici bir geceydi ve bunu mümkün kılan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Katılan herkesin çabası, tutkusu ve bağlılığı, bu geceyi gerçekten unutulmaz kıldı. Bu deneyimin bir parçası olduğum için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. Yarışma heyecanının ötesinde bana kazandırdığı en değerli şey hepinizle tanışıp bağ kurma şansıdır. Bu yolculuğu unutulmaz kıldınız ve bunun için derinden minnettarım. Hepinizi seviyorum.
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Ayliz Duman ayrıca, 'estetikli' yorumlarına karşılık, "Tabii ki de her yerim doğal. 18 yaşına girdiğimde heves edip dudak dolgusu yaptırmıştım ama onun dışında hiçbir estetğim yok. Aldığım yorumların yüzde 85'i iyi diyebilirim ama 'estetik güzeli' diyerek beni eleştirenler de oldu" ifadelerini kullanmıştı.
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1.75 boyundaki Ayliz Duman, İngilizce ve Almanca biliyor.
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