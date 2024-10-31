Akgöl sulak alanında kuraklık etkili oldu
Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl'de kuraklık etkili oldu. Kurumanın eşiğinde olan Akgöl sulak alanı, göç yolundaki flamingoların uğrak noktası olmaya devam ediyor
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Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl'de suların çekilmesiyle ilginç manzaralar oluştu.
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Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını kurumanın eşiğinde olan Akgöl sulak alanına getirdi.
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Vatandaşlar, kurumanın eşiğinde olan sulak alanın çatlamış toprakları üzerinde binek hayvanlarıyla gezinti yaptı.
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Sulak alanda, göç yolundaki flamingolar çatlamış topraklar üzerinde görüntülendi.
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FLAMİNGOLARIN EVİ
Kuşların önemli göç yolları üzerinde bulunan Akgöl sazlıkları, her yıl flamingolar ve farklı kuş türlerini ağırlıyor.
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Göçmen kuşların barınma, yuvalanma ve kuluçka alanı olması bakımından büyük öneme sahip Akgöl sazlıkları, güvenli liman olma özelliğiyle başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
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Yıl başından bu yana bölgeye gelen flamingolarla renklenen sazlıklar, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.
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