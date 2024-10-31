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        Haberler Yaşam Sulak alan kurudu! Çatlamış toprağın üzerinde yürüdüler

        Akgöl sulak alanında kuraklık etkili oldu

        Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl'de kuraklık etkili oldu. Kurumanın eşiğinde olan Akgöl sulak alanı, göç yolundaki flamingoların uğrak noktası olmaya devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:49
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          Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl'de suların çekilmesiyle ilginç manzaralar oluştu.

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          Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarını kurumanın eşiğinde olan Akgöl sulak alanına getirdi.

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          Vatandaşlar, kurumanın eşiğinde olan sulak alanın çatlamış toprakları üzerinde binek hayvanlarıyla gezinti yaptı.

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          Sulak alanda, göç yolundaki flamingolar çatlamış topraklar üzerinde görüntülendi.

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          FLAMİNGOLARIN EVİ

          Kuşların önemli göç yolları üzerinde bulunan Akgöl sazlıkları, her yıl flamingolar ve farklı kuş türlerini ağırlıyor.

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          Göçmen kuşların barınma, yuvalanma ve kuluçka alanı olması bakımından büyük öneme sahip Akgöl sazlıkları, güvenli liman olma özelliğiyle başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

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          Yıl başından bu yana bölgeye gelen flamingolarla renklenen sazlıklar, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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