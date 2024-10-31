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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuru yük gemisinden acı haberler geldi | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!

        İstanbul'da, Sedef Adası mevkiinde bulunan FG SEVİL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Geminin makine dairesinde bulunan 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır" denildi. 17 personelin, 8 tersane işçisinin çalıştığı gemide çıkan yangında Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Konuyla ilgili savcılık inceleme başlatırken, geminin Kartal Demirleme Sahası'na çekileceği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:37
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        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
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        Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan FG SEVİL isimli, 104 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin makine dairesinde, saat: 12.00 sıralarında yangın çıktı.

        KIYI EMNİYETİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Sedef Adası mevkiindeki yangına Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        "KURTARMA RÖMORKÖRLERİ YÖNLENDİRİLDİ"

        Kıyı Emniyeti, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

        ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: 2 KİŞİ VEFAT ETTİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yangın tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir" denildi.

        ÖLEN PERSONELİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

        17 personelin, 8 tersane işçisinin çalıştığı gemide çıkan yangında, Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan hayatını kaybetti. Konuyla ilgili savcılık inceleme başlatırken, geminin Kartal Demirleme Sahası’na çekileceği öğrenildi.

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        #yalova
        #Son dakika haberler
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