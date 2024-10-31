Arjantin'de 161 milyon yıllık kurbağa yavrusu fosili keşfedildi

Arjantin ve Çin'den bilim insanları, Arjantin'in Santa Cruz eyaletinde, Jura döneminden kalma 161 milyon yıllık dev kurbağa yavrusu fosili keşfetti.

Kumtaşına gömülü bulunan kalıntıların iyi korunduğunu söyleyen uzmanlar, iribaşın kafatası, omurgası, göz ve sinirler gibi bazı yumuşak dokularının bozulmadan kaldığını bildirdi.

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Çalışmanın yazarlarından Maimonides Üniversitesi'nden Biyolog Mariana Chuliver, fosilin, kayıtlara geçen en eski kurbağa yavrusu fosili olduğunu ifade etti.

Chuliver, "Bu sadece bilinen en eski iribaş fosili değil, aynı zamanda en iyi şekilde korunmuş olanı. Bu da canlının beslenme ve yaşam tarzını anlamamızı sağlama açısından çok önemli" dedi.

REKLAM JURA DÖNEMİ 200 milyon yıl öncesi ve 145 milyon yıl öncesi arasında olan Jura, adını o döneme ait kireçtaşı tabakalarının ilk belirlendiği Avrupa Alplerindeki Jura Dağları'ndan aldı. Jura ikliminde yağış miktarı artmış, sıcaklıklar düşmüştü. Artan nem miktarıyla birlikte bitki yaşamı daha güçlendi. Jura'da dinozorlar çeşitlenip gelişti, dev boyutlara ulaştı. Jura'nın sonunda küçük bir kitlesel yok oluş meydana geldi. Yok oluştan karasal ekosistemler, özellikle dinozorlar, pek fazla etkilenmedi. Ancak ammonitlerin pek çok cinsi, deniz sürüngenleri, midye ve istiridye türlerinin %80'i ve pek çok sığ su canlısı yok oldu. Bu yok oluşun sebebi bilinmiyor.