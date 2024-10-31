Beyaz Saray'da cadılar bayramı
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden Beyaz Saray'da son kez cadılar bayramı etkinliği düzenledi
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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, Beyaz Saray'da son kez cadılar bayramı (Halloween) etkinliği düzenledi.
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40 yıldır öğretmenlik yapan First lady Jill, etkinliğin temasını eğitim olarak belirledi ve okumayı teşvik etmek için etkinliğe "Hallo-Read" adını verdi.
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Jill Biden, kostümlü çocuklara ürkütücü balkabaklarıyla ilgili kısa bir hikaye okudu.
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Öğrenciler ve orduya bağlı çocuklar da dahil olmak üzere 8 bine yakın kişi Beyaz Saray'a davet edildi.
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Biden, hindi kostümü giydirilmiş bir bebeği severken görüldü.
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Biden, 5 Kasım'da Kamala Harris ve Donald Trump arasında gerçekleşecek başkanlık seçiminin ardından Ocak ayında görevinden ayrılacak.
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Bu cadılar bayramı, Biden'ın Beyaz Saray'da geçirdiği son bayram oldu.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.