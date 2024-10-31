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        Haberler Dünya Beyaz Saray'da cadılar bayramı | Dış Haberler

        Beyaz Saray'da cadılar bayramı

        ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden Beyaz Saray'da son kez cadılar bayramı etkinliği düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:48
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          ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, Beyaz Saray'da son kez cadılar bayramı (Halloween) etkinliği düzenledi.

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          40 yıldır öğretmenlik yapan First lady Jill, etkinliğin temasını eğitim olarak belirledi ve okumayı teşvik etmek için etkinliğe "Hallo-Read" adını verdi.

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          Jill Biden, kostümlü çocuklara ürkütücü balkabaklarıyla ilgili kısa bir hikaye okudu.

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          Öğrenciler ve orduya bağlı çocuklar da dahil olmak üzere 8 bine yakın kişi Beyaz Saray'a davet edildi.

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          Biden, hindi kostümü giydirilmiş bir bebeği severken görüldü.

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          Biden, 5 Kasım'da Kamala Harris ve Donald Trump arasında gerçekleşecek başkanlık seçiminin ardından Ocak ayında görevinden ayrılacak.

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          Bu cadılar bayramı, Biden'ın Beyaz Saray'da geçirdiği son bayram oldu.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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