2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini açıklıyor.

Bakan Ersoy "Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz" dedi.

Bakan Ersoy ayrıca yılın ilk 9 ayında ortalama kalış süresinin 10,6 geceleme olduğunu, kişi başı gecelik harcamanın da ilk 9 ayda 107 dolara ulaştığını açıkladı. 2023 yılında bu rakam ilk 9 ay için 101 dolardı.

Ersoy ayrıca üçüncü çeyrekte elde edilen gelirin arttığını ve 23,2 milyar dolar olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy bunun bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri olduğunu da açıkladı.

Turizm geliri 3'üncü çeyrekte yüzde 3,9 arttı

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin turizm gelirinin temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK, 3'üncü çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri 3'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,7'si Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli gurbetçi vatandaşlardan elde edildi. 3'üncü çeyrekte yapılan harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 141 milyon 794 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 artarak 23 milyon 206 bin 579 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12,2'sini 2 milyon 835 bin 74 kişi ile gurbetçi vatandaşlar oluşturdu. 3'üncü çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 95 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.