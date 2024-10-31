Son dönemlerde İstanbul; küresel şöhrete sahip Pedro Alonso O'choro, Theo James, Elton John, Jared Leto ve Natalie Portman'ı ağırladı.

Pedro Alanso'nun takipçi sayısı; 8 milyon 500 bin.

Jared Leto'nun takipçi sayısı; 11 milyon 900 bin.

Jared Leto, Kuzguncuk'ta makarna yedikten sonra bir halk otobüsüne bindi.

9 milyon 100 bin takipçisi olan Natalie Portman’ın ise İstanbul gezisinden hiçbir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.