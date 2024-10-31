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        Haberler Dünya ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği: Trump, Biden ve Harris ile karşı karşıya | Dış Haberler

        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği: Trump, Biden ve Harris ile karşı karşıya

        ABD Başkanı Biden'ın, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçmenlerine 'çöp' demesi üzerine polemikler sürerken, Donald Trump turuncu reflektörlü bir güvenlik yeleği giyerek Green Bay, Wisconsin'de bir çöp kamyonunun yolcu koltuğuna oturarak açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:35
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        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
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        ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde belirleyici olan salıncak eyaletlerden Wisconsin'de desteklerini artırmak için seçim kampanyası düzenledi.

        Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ve Demokrat rakibi Kamala Harris, ABD Başkanlık Seçimleri kampanyasında son haftasına girilirken, birbirlerini derin bir şekilde kutuplaşmış ulusun anlaşmazlıklarını daha da derinleştirmekle suçluyor.

        Trump: ABD'lilere çöp diyemezsin / Biden: Espri sahibine dedim

        Seçimlere 5 gün kala süren tartışma ise, 'çöp' polemiği.

        Komedyen Tony Hinchcliffe, Trump'ın mitinginde, "Bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko." şeklinde şaka yapmıştı.

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        Biden da katıldığı bir etkinlikte, Hinchcliffe'in şakasını eleştirerek "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileri. Latinleri şeytanlaştırması mantıksız ve Amerikan karşıtlığıdır. Yaptığımız her şeye tamamen aykırı." diye konuşmuştu.

        Turuncu bir işçi yeleği giyerek bir çöp kamyonunun içinde oturararak soruları yanıtlayan Trump, Biden'ın 'kendinden utanması gerektiğini' ve Harris'in suçlu olduğunu söyledi. Trump, destekçilerinin 'çöp olmadığını' ifade etti.

        Green Bay'deki konuşmasında Trump, Biden'ın gafına "250 milyon Amerikalının çöp olmadığını söyleyerek başlamak zorundayım." şeklinde cevap verdi.

        Trump, "Bu hafta, Kamala siyasi rakiplerini tarihteki en kötü katliamları yapanlarla karşılaştırdı ve şimdi, dün gece kampanyasında konuşan sahtekar Joe Biden nihayet kendisinin ve Kamala'nın destekçilerimiz hakkında gerçekten ne düşündüğünü söyledi. Onlara çöp dedi." diye konuştu. Trump, "Ben Porto Riko'yu seviyorum, Porto Riko da beni seviyor" diye ekledi.

        Biden ve Harris'in ABD'ye çöp gibi davrandığını söyleyen Trump, kendi destekçilerinin "çok daha kaliteli" olduğunu iddia ederek "Amerikan halkından nefret ediyorsanız Başkan olamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

        Biden ekibinden 'gaf' açıklaması

        Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Twitter'dan (X) yaptığı açıklamada, Biden'ın aslında Hinchcliffe'in söylemini "çöp" şeklinde nitelendirdiğini belirterek bu sözlerin hedefinin Trump destekçileri olmadığını ifade etti.

        Biden da, 'çöp' ifadesiyle Trump'ın mitinginde sarf edilen sözleri kastettiğini savundu.

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