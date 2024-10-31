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        Haberler Objektife Takılanlar Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ile evlilik sorularına yanıt - Magazin haberleri

        Devrim Özkan'dan evlilik sorularına yanıt

        Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ile Bebek'teydi. Gazetecilerin evlilik soruları karşısında bir an heyecanlanıp ne cevap vereceğini bilemeyen Özkan, "Haberiniz olur, bilemiyorum" diyerek gülümsedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 08:13 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:24
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu sevgilisi Lucas Torreira, Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla bir mekâna yönelen çift, daha sonra çıkışta konuştu.

          Devrim Özkan, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun" dedi.

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          HEYECANLANDIRAN EVLİLİK SORUSU

          Zaman zaman sosyal medya hesabından yayımladığı Lucas Torreira ile olduğu fotoğraflarla aşkını haykıran Devrim Özkan, gazetecilerin kendisine yönelttiği evlilik soruları karşısında bir hayli heyecanlandı.

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          "HABERİNİZ OLUR"

          Soruya, ne cevap vereceğini bilemeyen Devrim Özkan, daha sonra; "Haberiniz olur, bilemiyorum" diyerek gülümsedi.

        • 4

          Lucas Torreira'ın elinde termos ve bardakla dolaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

        • 5

          Öte yandan geçtiğimiz günlerde tenis oynayan Lucas Torreira ile Devrim Özkan, daha sonra da kozlarını basketbol maçında paylaştı. Çift, keyifli anlarını da sosyal medyadan yayımladı.

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