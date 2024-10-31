Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü

Bugün TÜİK tarafından açıklanan 3. çeyrek turizm verileri; artan sayıda Türk vatandaşının yurt dışına seyahat ettiğini gösterirken, bu seyahatlerin daha düşük bütçelerle gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Temmuz-Eylül döneminde yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22.5 azalarak 1 milyar 874 milyon 216 bin dolara geriledi. Bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2024:

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Turizm giderleri sert düşerken bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10.3 artarak 3 milyon 286 bin 105 kişi oldu.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 811 dolar olan kişi başı harcama miktarı ise bu yıl yüzde 29.7'lik düşüşle 570 dolara geriledi.

ORTALAMA GEDCELEME SAYISI TARİHİ DİPTE

Bu gerilemede aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yurt dışı seyahatlerinin giderek kısalması etkili oldu. 3. çeyrekte Türk vatandaşlarının yurt dışında ortalama geceleme sayısı 7.9 ile 2012'ye kadar giden veri setinin en düşük seviyesine geriledi.