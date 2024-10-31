Ev sahibinden kiracısına horonlu taciz

İznik'in Yeşil Cami Mahallesi'nde 2 katlı evin alt katında ailesi ile oturan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kaldı.

İHA'nın haberine göre, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün arttı. Ev sahibi son olarak da kırdığı baca deliğinden horon dinleterek kiracısını taciz etti.

Kiracı Nusret Durmaz yaşananları cep telefonu ile kayda aldı. Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz, ev sahibinden şikayetçi oldu.

Kiracısının sözleşme bitmesine rağmen evden çıkmadığını ifade eden Tenzile Bulunmuş, "Sözleşme bitince 'Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti' dedim. Evden çıkmalarını istedim ama 'Çıkmayız' dediler. Ben de o sırada İstanbul'a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, 'Kiracın çıkmıyor' dediler. Arkadaşlarım 'Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız' dediler. İstanbul'dan geldim. Kiracılar bana 'Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız' dedi. Ağustos'tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. 'Çok rutubet var sakın tutmayın' diyorlar mı" şeklinde konuşmuştu.

Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, "Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evimde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. 'Yapmayın, etmeyin' dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah'tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum" dedi.

O dönem yaşadıklarını anlatan kiracı Nusret Durmaz ise şunları söyledi:

"Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk"

MAHKEME HAPİS CEZASI VERDİ

İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'Huzur ve sükuneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi.

Bu hareketler sonrası da kiracı Nusret Durmaz evi terk etti. Tenzile Bulunmuş'un alt kattaki olaylara konu olan dairesi ise 2 yıldır boş duruyor.