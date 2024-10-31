Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ev sahibinden kiracısına horonlu taciz | Son dakika haberleri

        Ev sahibinden kiracısına horonlu taciz

        Bursa'nın İznik ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir ev sahibi, kiracısına evden çıksın diye kırdığı baca deliğinden horon dinletti. Ev sahibi, mahkeme tarafından 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. İznik'te yaşanan bu olay akıllara Kemal Sunal'ın Kılıbık adlı filmindeki ev sahibi-kiracı sahnesini getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 31.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kiracıya horonlu taciz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İznik'in Yeşil Cami Mahallesi'nde 2 katlı evin alt katında ailesi ile oturan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kaldı.

        İHA'nın haberine göre, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün arttı. Ev sahibi son olarak da kırdığı baca deliğinden horon dinleterek kiracısını taciz etti.

        Kiracı Nusret Durmaz yaşananları cep telefonu ile kayda aldı. Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz, ev sahibinden şikayetçi oldu.

        Kiracısının sözleşme bitmesine rağmen evden çıkmadığını ifade eden Tenzile Bulunmuş, "Sözleşme bitince 'Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti' dedim. Evden çıkmalarını istedim ama 'Çıkmayız' dediler. Ben de o sırada İstanbul'a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, 'Kiracın çıkmıyor' dediler. Arkadaşlarım 'Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız' dediler. İstanbul'dan geldim. Kiracılar bana 'Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız' dedi. Ağustos'tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. 'Çok rutubet var sakın tutmayın' diyorlar mı" şeklinde konuşmuştu.

        REKLAM

        "EVİMDEN ÇIKSIN DİYE YAPTIM"

        Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, "Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evimde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. 'Yapmayın, etmeyin' dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah'tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum" dedi.

        O dönem yaşadıklarını anlatan kiracı Nusret Durmaz ise şunları söyledi:

        "Bu evde kiracıyız. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk"

        MAHKEME HAPİS CEZASI VERDİ

        İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'Huzur ve sükuneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi.

        Bu hareketler sonrası da kiracı Nusret Durmaz evi terk etti. Tenzile Bulunmuş'un alt kattaki olaylara konu olan dairesi ise 2 yıldır boş duruyor.

        KEMAL SUNAL'IN KILIBIK FİLMİNDEKİ SAHNEYİ AKILLARA GETİRDİ

        İznik'te yaşanan bu olay Kemal Sunal'ın "Kılıbık" filmindeki bir sahneyi akıllara getirdi.

        Karısı ne derse onu yapan ve geçimini çok zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince, ev sahibi evden çıkmalarını ister. Fakat ev sahibi Müslüm (Ali Şen), Kamil'i bir türlü evden çıkaramaz. Kiracısını evden çıkarmak için her yolu deneyen ev sahibi davul zurna ekibi getirerek Kamil'i evden çıkarmaya çalışır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #horon
        #ev sahibi
        #kiracı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        Habertürk Anasayfa