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        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

        İstanbul Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede 5 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:45
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        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
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        Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin iddianame tamamlandı.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Ferhat Uçar "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

        İddianamede, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

        İddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, müdür yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım ile Kıvanç Turan'ın, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

        NE OLMUŞTU?

        Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

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        #İstanbul Küçükçekmece
        #metrobüs kazası
        #iddianame
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