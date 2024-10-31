İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
İstanbul Ümraniye'de uygulama yapan polis ekibinde görevli iki bekçi, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Çantaları aranan şüphelilerden Ömer Ş. yaya olarak kaçmaya başladı. "Dur" ihtarına silahla karşılık veren Ömer Ş'ye aynı şekilde yanıt verildi. 6 suç kaydı, 2 adet aranması ve yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Ömer Ş. yaralı olarak yakalandı. Film sahnelerini aratmayan olay anı kameralara yansıdı.
İstanbul'da polis ekibi ile şüpheliler arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı.
Olay, Ümraniye'nin İnkılap Mahallesi'nde 30 Ekim'de gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Ümraniye'nin İnkılap Mahallesi'nde 30 Ekim saat 00.30 sıralarında önleyici ekiplerle birlikte görev yapan gece bekçileri İ. Y. ve T. U, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.
KAÇMAYA BAŞLADI
Ömer Ş'nin sürücüsü, C.U. adlı kişinin de yolcu olarak bulunduğu motosiklette yapılan incelemede çanta içerisindeki poşette bir miktar uyuşturucu bulundu. Bu sırada Ömer Ş, yaya olarak kaçmaya başladı. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli Ömer Ş, belindeki silahı çıkartıp bekçilere doğrulttu. Bu sırada iki görevli bekçi şüphelinin ayaklarına doğru ateş açtı.
OLAY ANINA AİT GÖRNÜTÜLER
Yaralanarak yakalanan şüpheli Ömer Ş'nin 6 suç kaydı, 2 adet aranması ve yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli C.U'nun da 5 ayrı suç kaydı çıktı. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
Kaçan şüpheli ile bekçiler arasında film sahnesini andıran görüntüler yer aldı.