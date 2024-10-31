Serenay Sarıkaya'dan "Ayrılmadık" mesajı

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, yaz aylarında sık sık bir arada görüntüleniyordu.

Yaz aylarının bitmesinden sonra Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, bir arada görüntülenmedi.

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Bu durum, doğal olarak küstükleri, ayrıldıkları yönünde düşüncelerin oluşmasına neden oldu.

Bu düşünce bir hayli fazlalaşınca Serenay Sarıkaya, bir açıklama yapma gereği duydu. O açıklamayı da kendi tarzında yaptı. REKLAM

Serenay Sarıkaya; "Benim elli tonum" başlığıyla yayınladığı bir dizi fotoğrafta Mert Demir ile birlikte olanlara da yer vererek; "Ayrılmadık, mutluyuz" mesajı verdi.