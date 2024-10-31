Son dakika Senegal Cumhurbaşkanı Diomaye Diakhar Faye Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye’yi Ankara'da törenle karşıladı.

Erdoğan ve Faye'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapıldı..

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Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Senegal ile dört anlaşmaya imza attık ve ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. İkili ticaret hacmimizi güçlendireceğiz.

Firmalarımız Senegal'deki fırsatları değerlendiriyor.

Senegal'e FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için teşekkür ediyorum.

Görüşmelerimizde Filistin'de yaşanan gelişmeleri de ele alma fırsatımız oldu. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırımda Türkiye ile Senegal'in atabileceği adımları konuştuk. REKLAM Senegal'in Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemesini kıymetli buluyoruz. Vicdan sahibi tüm ülkeleri İsrail'e baskı yapmaya davet diyoruz." "Ortaklığımızı genişletebiliriz" Erdoğan'ın ardından konuşan Faye, şunları söyledi: "İşbirliğimiz son derece başarılı seyrediyor ancak daha fazlasını yapabiliriz. Ortaklığımızı farklı sektörlerde genişletebiliriz. Ortak girişimleri güçlendirip uzun vadeli bir hale getirebiliriz.

Türkiye'de yaşayan Senegallilerin ülkenize entegre olmasına katkı sağladığınız için teşekkür ederim. Filistin halkı trajedi yaşıyor. Uluslararası hukuk ihlal ediliyor. BM daha adil, daha eşitlikçi bir küresel düzen sürdürmeli. Uluslararası güvenlik BM tarafından sağlanmalı."