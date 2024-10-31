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        Haberler Gündem Güvenlik Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma: 9 ilde yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı! - Gündem haberleri

        Yasa dışı bahis soruşturmasında 34 kişi gözaltına alınırken bir diğer soruşturmada ise 25 kişi tutuklandı

        Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum, Giresun'da yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı. Savcılığa çıkarılan 34 kişiden 30'u tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkacak. Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen yaklaşık 55 milyon TL parayı, kripto para birimine göndererek haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında ise 25 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 22:13 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:36
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        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
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        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum, Giresun'da yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.

        Savcılığa çıkarılan 34 isimden 30'u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

        Operasyonlarda gözaltına isimler şöyle:

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        1- Sultan KIRMIZI

        2- Aydın GÜÇ

        3- Abdulkadir GÜÇ

        4- İbrahim Halil LEVENT

        5- Kaan YAVUZ

        6- Nazlıcan YALIN T.C.

        7- Furkan ÖZBAKIŞ

        8- Umut Duran TOSUN

        9- Umut KÖSE

        10- Mihraç ŞAHİN

        11- Münevver GÜLENER

        12- Alican KARAYEL

        13- Arif Musaşahin GEZER

        14- Emre ORUÇ

        15- Feyyaz BAŞARAN

        16- Simge ÖZCAN

        17- Uğur ÖZÇELİK

        18- Efecan DİNNER

        19- Ulaş BULUT

        20- İsmail ÖZCAN

        21- Ayşe CERİKLİ

        22- Ahmetcan AKKAÇ

        23- Eşref Onur DUMAN

        24- Suat SARİAYDIN

        25- Tuğba ASLANTÜRK

        26- Yılmaz SARİ

        27- Mehmet KOZAN

        28- Özlem KOZAN

        29- Mehmet BEKEN

        30- Cem Hüseyin ATAK

        31- Oğuzhan ÇOBAN

        32- Ramazan PEHLİVAN

        33- Ercan YILDIZ

        34- Enes SARİKAYA

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        55 MİLYON TL'Yİ KRİPTOYA GÖNDERMİŞLER

        Öte yandan yine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen suç gelirlerini aklamaya yönelik soruşturma kapsamında yasadışı bahis yoluyla elde edilen yaklaşık 55 milyon TL parayı, kripto para birimine göndererek haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik Muğla merkezli 10 ilde 28.10.2024 günü yapılan eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, bugün adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 25 şüpheli ise tutuklandı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir...

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