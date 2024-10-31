Yasa dışı bahis soruşturmasında 34 kişi gözaltına alınırken bir diğer soruşturmada ise 25 kişi tutuklandı
Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum, Giresun'da yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı. Savcılığa çıkarılan 34 kişiden 30'u tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkacak. Yasa dışı bahis yoluyla elde edilen yaklaşık 55 milyon TL parayı, kripto para birimine göndererek haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında ise 25 kişi tutuklandı
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Fethiye merkezli İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum, Giresun'da yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.
Savcılığa çıkarılan 34 isimden 30'u tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.
Operasyonlarda gözaltına isimler şöyle:
1- Sultan KIRMIZI
2- Aydın GÜÇ
3- Abdulkadir GÜÇ
4- İbrahim Halil LEVENT
5- Kaan YAVUZ
6- Nazlıcan YALIN T.C.
7- Furkan ÖZBAKIŞ
8- Umut Duran TOSUN
9- Umut KÖSE
10- Mihraç ŞAHİN
11- Münevver GÜLENER
12- Alican KARAYEL
13- Arif Musaşahin GEZER
14- Emre ORUÇ
15- Feyyaz BAŞARAN
16- Simge ÖZCAN
17- Uğur ÖZÇELİK
18- Efecan DİNNER
19- Ulaş BULUT
20- İsmail ÖZCAN
21- Ayşe CERİKLİ
22- Ahmetcan AKKAÇ
23- Eşref Onur DUMAN
24- Suat SARİAYDIN
25- Tuğba ASLANTÜRK
26- Yılmaz SARİ
27- Mehmet KOZAN
28- Özlem KOZAN
29- Mehmet BEKEN
30- Cem Hüseyin ATAK
31- Oğuzhan ÇOBAN
32- Ramazan PEHLİVAN
33- Ercan YILDIZ
34- Enes SARİKAYAFOTO: İHA
55 MİLYON TL'Yİ KRİPTOYA GÖNDERMİŞLER
Öte yandan yine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen suç gelirlerini aklamaya yönelik soruşturma kapsamında yasadışı bahis yoluyla elde edilen yaklaşık 55 milyon TL parayı, kripto para birimine göndererek haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik Muğla merkezli 10 ilde 28.10.2024 günü yapılan eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, bugün adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 25 şüpheli ise tutuklandı.
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