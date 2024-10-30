Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Deneyimli futbolcu, devre arasında MLS'e gitmeye hazırlanıyor.
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kazandırdı.
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Kadroya yapılacak takviyeler kadar gidecek isimler de merak konusu.
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Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılaması beklenen isimlerin başında Hakim Ziyech yer alıyor.
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Bladi'de yer alan habere göre, Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech'in, kış transfer döneminde MLS'e gidebileceği belirtildi.
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Haberin detayında Faslı yıldızın kariyerini Amerika'da noktalayacağı vurgulandı.
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Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 256 dakika süre aldı.
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