İnsan ilişkilerinde yeni dönem: Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?

İnternetin ve bilginin bu kadar kolay erişilebildiği bu yeni dönemde insan ilişkileri de epey değişti. Bu değişim bazen iyi de oldu üstelik! Örneğin geçmişte özellikle kadın erkek ilişkilerinde duygusal yıpranmaya neden olan pek çok davranışın artık daha çok farkındayız. Hatta onların bir ismi olduğunu, bu davranış kalıplarının belli özellikleri olduğunu ve sadece bizim başımıza gelmediğini artık biliyoruz.