Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!

Adana'da olay, 26 Ekim akşamı Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda meydana geldi.

REKLAM advertisement1

LİSELİLER PARKTA OTURUYORDU

Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.’nin (17) yanına gidip, fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.

"TANIMIYORUZ" DEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'daki habere göre öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüyüp, kavgaya döndü.

3 LİSELİYE DARP EDİP BIÇAKLADILAR

3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM

6 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bölgedeki güvenli kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin A.K., C.Y. (15), R.Ç. (15), M.T. (17), A.M. (15) ve M.A. (15) olduğunu tespit etti.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Şüpheliler, polisin adreslerine yaptığı baskınlarda gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, bıçağı kendilerinin kullanmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı.

1'İ TUTUKLANDI, 5'İ SERBEST Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. (17) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.