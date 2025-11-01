Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
Adana'da, parkta tartıştıkları 3 lise öğrencisini dövüp, bıçakla yaralayan 6 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 17 yaşındaki A.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı. Dehşet anları kameraya da yansımıştı
Adana'da olay, 26 Ekim akşamı Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda meydana geldi.
LİSELİLER PARKTA OTURUYORDU
Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.’nin (17) yanına gidip, fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.
"TANIMIYORUZ" DEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'daki habere göre öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüyüp, kavgaya döndü.
3 LİSELİYE DARP EDİP BIÇAKLADILAR
3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
6 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bölgedeki güvenli kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin A.K., C.Y. (15), R.Ç. (15), M.T. (17), A.M. (15) ve M.A. (15) olduğunu tespit etti.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Şüpheliler, polisin adreslerine yaptığı baskınlarda gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, bıçağı kendilerinin kullanmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı.
1'İ TUTUKLANDI, 5'İ SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. (17) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.