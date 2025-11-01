Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!

Mardin'de yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi.

OYUN OYNUYORDU

2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evinin önünde oyun oynadığı sırada babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkadir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Bebeğin cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Eskin Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

BABA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürülen babanın, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.