Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evlerinin önünde oynayan 2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı. Sağlık ekiplerince küçük çocuğun olay yerinde can verdiği tespit edildi. Cengiz'in cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi
Mardin'de yürek yakan olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eskin Mahallesi'nde meydana geldi.
OYUN OYNUYORDU
2 yaşındaki Abdulkadir Cengiz, evinin önünde oyun oynadığı sırada babasının kullandığı TIR'ın altında kaldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkadir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Bebeğin cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Eskin Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
BABA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Olayın ardından ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürülen babanın, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.