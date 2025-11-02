Donald Trump'tan orduya Nijerya emri

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya hükümetini Hristiyanlara yönelik saldırılara izin vermekle suçlarken, bu saldırıların durdurulmaması hâlinde askeri müdahalede bulunabileceklerini işaret etti.

Donald Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, Nijerya'ya yönelik olası bir askeri harekat için orduya hazır olma emri verdiğini ifade etti. Donald Trump diğer yandan, Nijerya'ya yapılan yardımları kesebileceklerini de işaret etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise olası bir harekat için ordunun hazırlandığını dile getirdi.

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde de Nijerya ile ilgili bir açıklamada bulunmuş ve Hristiyanlara yönelik saldırılar olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı, Hristiyanlar dâhil hiçbir gruba yönelik böyle saldırılarda bulunulmaması gerektiğini ifade etmişti.

*Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir