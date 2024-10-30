Galatasaray'da duran top gollerinin perde arkası!
Bu sezon taçlar dahil 18 duran top golü üreten Galatasaray'ın sırrı ortaya çıktı. Analiz ekibinin hazırladığı kütüphaneye göre Okan Buruk'un yardımcıları çizim yapıyor; setler antrenmanlarda çalışılıyor. Gerisi ise futbolculara kalıyor. İşte durak top gollerinin perde arkası...
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Süper Lig'in 10. haftasını lider kapatan Galatasaray, Beşiktaş'ı da duran top golleriyle devirdi.
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Önce 13. dakikada Davinson Sanchez'le 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar 67'de Osimhen'le bir duran top golü daha buldu.
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Galatasaray böylece bu sezonki duran top gol sayısını da 18'e yükseltti.
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Korner ve serbest vuruşlarda doğrudan 9 gol üreten sarı-kırmızılılar, duran topların hemen devamından ise 5 gol kaydetti.
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Sarı-kırmızılılar bu sezon ise taç atışlarında çizilen setlerle dört gol kaydetti.
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Galatasaray'ın duran top gollerinin sırrı da ortaya çıktı. Okan Buruk'un duran top konusu üzerine mesai harcayan kalabalık bir ekibi var.
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Analiz ekibi hem kütüphane oluşturulmasında hem de rakiplerin zayıf karnının tespit edilmesinde yoğun mesai harcıyor.
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Buruk'un yardımcıları İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez, oluşturulan duran top kütüphanesini kullanıyor. Analiz ekibinden gelen rakip analizlerine göre rakibin zayıf karnı tespit ediliyor; Saraloğlu ve Gomez buna göre setler çiziyor.
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Okan Buruk ve kurmayları setleri seçiyor; maçlardan genellikle bir gün önce duran top çalışması gerçekleştiriyor. İş artık duran topları kullanacak ve vuracak futbolculara kalıyor.
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Geçen sezon da ligin en çok duran top golü atan takımı olan Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transferi sonrasında üretim daha da arttı.
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