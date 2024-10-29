Vincenzo Montella: Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu

"MOTTA ONU SOL AÇIKTA OYNATARAK İYİ İŞ ÇIKARDI"

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki rolü için de konuşan Vincenzo Montella, "Motta'nın Kenan'ı milli takımda olduğu gibi sol dışta oynatarak iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. İkinci forvet olarak da oynayabilir, hatta belki bunu daha çok seviyordur. Ama şu an sol açıkta yıkıcı olabilir. Benim için onun rolü bu." dedi.