Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yer ekipleri de arazözlerden çekilen hortumlarla dik arazide yangınla mücadele etmeye çalışıyor
Denizli'de yürek yakan yangın Merkezefendi ilçesinde meydana geldi.
ARAZİ SARP VE KAYALIK
AA'da yer alan habere göre Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkisini devam ettiren yangını söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder, 14 ilk müdahale aracı katılıyor.
HELİKOPTERLER SU ATIYOR
Helikopterler, sarp kayalıklar üzerinde devam eden yangına su atıyor.
DİK ARAZİDE YANGINLA MÜCADELE
Yer ekipleri de arazözlerden çekilen hortumlarla dik arazide yangınla mücadele etmeye çalışıyor.
STK'LARDA ÇALIŞMAYA KATILIYOR
Çalışmalara çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de destek veriyor.