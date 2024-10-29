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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli orman yangını: Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın - Haberler | Son dakika haberleri

        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 24 Ekim'de başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yer ekipleri de arazözlerden çekilen hortumlarla dik arazide yangınla mücadele etmeye çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:44
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        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
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        Denizli'de yürek yakan yangın Merkezefendi ilçesinde meydana geldi.

        ARAZİ SARP VE KAYALIK

        AA'da yer alan habere göre Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda sarp ve kayalık arazide etkisini devam ettiren yangını söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder, 14 ilk müdahale aracı katılıyor.

        HELİKOPTERLER SU ATIYOR

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        Helikopterler, sarp kayalıklar üzerinde devam eden yangına su atıyor.

        DİK ARAZİDE YANGINLA MÜCADELE

        Yer ekipleri de arazözlerden çekilen hortumlarla dik arazide yangınla mücadele etmeye çalışıyor.

        STK'LARDA ÇALIŞMAYA KATILIYOR

        Çalışmalara çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de destek veriyor.

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        #Denizli
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