Oslo'da bir tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!

Norveç polisi, başkent Oslo'nun merkezinde bir tramvayın raydan çıkarak bir mağazaya çarptığını, sürücünün ve en az üç kişinin yaralandığını duyurdu.

Polis, çarpışma sırasında tramvayda yaklaşık 20 yolcu bulunduğunu belirtti.

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Olay yerinden gelen görüntülerde mavi bir tramvayın, başkentin merkezindeki dört katlı bir binanın zemin katındaki bir Apple Store'a girdiği görülüyor.

Polis, "Genel bir görünüm elde etmek için çalışıyoruz ancak mağazada çok fazla hasar var" dedi. Bina tahliye edilirken, binada hasar olup olmadığı kontrol edilecek.